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Дача, сад, огород, цветы, животные в журнале Приусадебное хозяйство
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Новости
18.01.2017
Межкомнатные раздвижные двери своими руками
Когда в интерьере квартиры хочется что-то изменить, идти в ногу со временем, внести новизну в дизайн...Подробнее
18.01.2017
Микрорайон "Светлый" в Екатеринбурге
Мечтаете о квартире в экологическом районе Екатеринбурга? Тогда микрорайон «Светлый» именно то, что ...Подробнее
17.01.2017
Колесные компактные погрузчики и другая техника
Для выполнения ряда работ необходимо воспользоваться специализированной техникой. Она позволяет суще...Подробнее
17.01.2017
Участки под ИЖС в Подмосковье: Калужское шоссе
Калужское шоссе – удобное и востребованное направление для строительства загородных домов. Большой в...Подробнее
29.12.2016
Кровати из массива
Активный человек большую часть своей жизни проводит в движении. И только в спальне появляется хороша...Подробнее
Все новости
Что на дачном форуме?
Канны
Купила канну , куда с ней щас нестись? Вобщем какие мне сейчас предпринять действия?
Орхидея Фаленопсис. Как подружиться?
На 8 марта подарили орхидею фаленопсис. Просмотр десятка сайтов в интернете не развеял мои сомнения о безумно-сложном уходе за этой дамой
Нутрия
Разведение нутрий
Находясь в условиях хорошего содержания и кормления, нутрии размножаются в течении всего года.
Кормление нутрий
Нутрия - растительноядный грызун с однокамерным желудком.
Шиншилла
Шиншилла - зверь или шуба?
Приобретение шиншилл - плюсы и минусы
Немного об истории породы
Шиншилла большая (короткохвостая)
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