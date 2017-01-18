Дача, сад, огород, цветы, животные в журнале Приусадебное хозяйство

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Межкомнатные раздвижные двери своими руками

Когда в интерьере квартиры хочется что-то изменить, идти в ногу со временем, внести новизну в дизайн...

Микрорайон "Светлый" в Екатеринбурге

Мечтаете о квартире в экологическом районе Екатеринбурга? Тогда микрорайон «Светлый» именно то, что ...

Колесные компактные погрузчики и другая техника

Для выполнения ряда работ необходимо воспользоваться специализированной техникой. Она позволяет суще...

Участки под ИЖС в Подмосковье: Калужское шоссе

Калужское шоссе – удобное и востребованное направление для строительства загородных домов. Большой в...

Кровати из массива

Активный человек большую часть своей жизни проводит в движении. И только в спальне появляется хороша...