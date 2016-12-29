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Дача, сад, огород, цветы, животные в журнале Приусадебное хозяйство
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29.12.2016
Кровати из массива
Активный человек большую часть своей жизни проводит в движении. И только в спальне появляется хороша...Подробнее
27.12.2016
Особенности унитазов с прямым выпуском
Важным критерием выбора унитаза выступает тип выпуска. Высокий спрос наблюдается в продаже на модели...Подробнее
26.12.2016
Чипирование и вакцинация собак
Многие счастливые владельцы четвероногих не хотят расставаться со своими питомцами даже в поездках. ...Подробнее
24.12.2016
Перфорированный крепеж – сферы применения
Перфорированный крепеж – так называется обширная группа крепежных изделий из листового металла с нан...Подробнее
21.12.2016
Стильное оформление изножья кровати: ТОП-5 идей
Дизайн современных кроватей не предполагает наличие изножья, которое ограничивает спальное место в н...Подробнее
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Канны
Купила канну , куда с ней щас нестись? Вобщем какие мне сейчас предпринять действия?
Орхидея Фаленопсис. Как подружиться?
На 8 марта подарили орхидею фаленопсис. Просмотр десятка сайтов в интернете не развеял мои сомнения о безумно-сложном уходе за этой дамой
Нутрия
Разведение нутрий
Находясь в условиях хорошего содержания и кормления, нутрии размножаются в течении всего года.
Кормление нутрий
Нутрия - растительноядный грызун с однокамерным желудком.
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