Дача, сад, огород, цветы, животные в журнале Приусадебное хозяйство

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27.12.2016

Особенности унитазов с прямым выпуском

Важным критерием выбора унитаза выступает тип выпуска. Высокий спрос наблюдается в продаже на модели...

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26.12.2016

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24.12.2016

Перфорированный крепеж – сферы применения

Перфорированный крепеж – так называется обширная группа крепежных изделий из листового металла с нан...

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21.12.2016

Стильное оформление изножья кровати: ТОП-5 идей

Дизайн современных кроватей не предполагает наличие изножья, которое ограничивает спальное место в н...

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Нутрия

Разведение нутрий
Находясь в условиях хорошего содержания и кормления, нутрии размножаются в течении всего года.
Кормление нутрий
Нутрия - растительноядный грызун с однокамерным желудком.

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Обработка сада от вредителей и болезней

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Особенности пересадки комнатных растений

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Дом и участок

Какую мебель выбрать для сада или дачи

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Как выбрать сварной панельный забор?

Сварной забор из панелей получил огромную популярность за счет своей доступности, простоты установки и небольших финансовых затрат
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Животные

Выгоды выращивание свиней

Выгоды выращивание свинейКрестьянская копилка. Недаром так называют свинью. Выгоды ее выращивания на подворье очевидны. Но к сожалению, не каждому хозяину, решившему откормить поросенка, удается получить ароматную и нежную свинину. Что же необходимо учитывать, чтобы с завершением откорма не разочароваться в качестве мяса? Об этом рассказывает доктор сельскохозяйственных наук С. Околышев.
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НеуДачные соседи

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Как получить ипотеку за материнский капитал

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