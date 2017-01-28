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Дача, сад, огород, цветы, животные в журнале Приусадебное хозяйство
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Новости
28.01.2017
Сруб из сосны: строительство, проекты, цены
Срубы из сосны становятся основой как недорогих бюджетных очень скромных дачных домиков и бань, так ...Подробнее
26.01.2017
Демонстрационные столы позволят поднять уровень продаж
Демонстрационные столы относят к торговому оборудованию, которое пользуется довольно большим спросом...Подробнее
25.01.2017
Инженерные изыскания при строительстве дорог
Для качественного составления плана работ по строительству дорог следует провести инженерные изыс...Подробнее
25.01.2017
Военная ипотека на новостройки: плюсы и минусы
Программа «Военная ипотека» была запущена в 2005 году. За двенадцать лет она претерпела значительные...Подробнее
23.01.2017
Где проводится сельскохозяйственная выставка
Каждая проводимая в последние годы сельскохозяйственная выставка привлекает огромный интерес специал...Подробнее
Все новости
Что на дачном форуме?
Канны
Купила канну , куда с ней щас нестись? Вобщем какие мне сейчас предпринять действия?
Орхидея Фаленопсис. Как подружиться?
На 8 марта подарили орхидею фаленопсис. Просмотр десятка сайтов в интернете не развеял мои сомнения о безумно-сложном уходе за этой дамой
Нутрия
Разведение нутрий
Находясь в условиях хорошего содержания и кормления, нутрии размножаются в течении всего года.
Кормление нутрий
Нутрия - растительноядный грызун с однокамерным желудком.
Шиншилла
Шиншилла - зверь или шуба?
Приобретение шиншилл - плюсы и минусы
Немного об истории породы
Шиншилла большая (короткохвостая)
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