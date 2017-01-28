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Дача, сад, огород, цветы, животные в журнале Приусадебное хозяйство

Новости

28.01.2017

Сруб из сосны: строительство, проекты, цены

Срубы из сосны становятся основой как недорогих бюджетных очень скромных дачных домиков и бань, так ...

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26.01.2017

Демонстрационные столы позволят поднять уровень продаж

Демонстрационные столы относят к торговому оборудованию, которое пользуется довольно большим спросом...

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25.01.2017

Инженерные изыскания при строительстве дорог

Для качественного составления плана работ по строительству дорог следует провести инженерные изыс...

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25.01.2017

Военная ипотека на новостройки: плюсы и минусы

Программа «Военная ипотека» была запущена в 2005 году. За двенадцать лет она претерпела значительные...

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23.01.2017

Где проводится сельскохозяйственная выставка

Каждая проводимая в последние годы сельскохозяйственная выставка привлекает огромный интерес специал...

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Все новости

Что на дачном форуме?

Канны
Купила канну , куда с ней щас нестись? Вобщем какие мне сейчас предпринять действия?

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На 8 марта подарили орхидею фаленопсис. Просмотр десятка сайтов в интернете не развеял мои сомнения о безумно-сложном уходе за этой дамой



Нутрия

Разведение нутрий
Находясь в условиях хорошего содержания и кормления, нутрии размножаются в течении всего года.
Кормление нутрий
Нутрия - растительноядный грызун с однокамерным желудком.

Шиншилла

Шиншилла - зверь или шуба?
Приобретение шиншилл - плюсы и минусы
Немного об истории породы
Шиншилла большая (короткохвостая)
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Дом и участок

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Как сделать двухскатную крышу дома своими руками легко и просто

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Выгоды выращивание свиней

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Право

НеуДачные соседи

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Огород

Как защитить посевы от медведки?

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Защита баклажанов от колорадского жука

Выращивание баклажанов на дачных и приусадебных участках уже из года в год стало обязательным для каждого дачника или же просто садовода любителя
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