Дача, сад, огород, цветы, животные в журнале Приусадебное хозяйство

Что на дачном форуме?

Каждая проводимая в последние годы сельскохозяйственная выставка привлекает огромный интерес специал...

Программа «Военная ипотека» была запущена в 2005 году. За двенадцать лет она претерпела значительные...

Для качественного составления плана работ по строительству дорог следует провести инженерные изыс...

Демонстрационные столы относят к торговому оборудованию, которое пользуется довольно большим спросом...

Срубы из сосны становятся основой как недорогих бюджетных очень скромных дачных домиков и бань, так ...

Нутрия

Разведение нутрий

Находясь в условиях хорошего содержания и кормления, нутрии размножаются в течении всего года.

Кормление нутрий

Нутрия - растительноядный грызун с однокамерным желудком.





Шиншилла

Шиншилла - зверь или шуба?

Приобретение шиншилл - плюсы и минусы

Немного об истории породы

Шиншилла большая (короткохвостая)